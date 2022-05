Fiumicino | incendio a Passo della Sentinella Talevi | “Si poteva evitare”

(Di domenica 29 maggio 2022)– L’che oggi ha interessato la zona di(leggi qui), e che ha sparso miasmi per tutta l’area alzando una colonna di fumo visibile da tutta, era evitabile. Lo chiarisce Ivano, residente ae abitantecasa adiacente al furgone che ha innescato l’. “Sono settimane, se non di più, che ho segnalato la presenza di un pericoloso furgone abbandonato, stipato di roba infiammabile. Nessuno è intervenuto, perché la proprietà risulta essere di qualcuno non residente ae dunque non rintracciabile. Ma nel 2020, mi chiedo, è possibile che la burocrazia sia ancora così dominante da ...

"Sono settimane, se non di più, che ho segnalato la presenza di un pericoloso furgone abbandonato, stipato di roba infiammabile. Nessuno è intervenuto". A Ostia questa mattina vigili del fuoco e protezione civile hanno domato il primo incendio estivo sul litorale, nella pineta di Castel Fusano