Fiumicino città dell’ospitalità | il punto sull’accoglienza dei profughi ucraini

(Di domenica 29 maggio 2022)– “Il lavoro di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, non si ferma”. A fare ilsulla situazione deisul territorio dil’assessore ai Servizi Sociali del Comune di, Alessandra Colonna. “Qualche giorno fa, le 265 persone ospiti dell’Hilton in Aeroporto per conto della Protezione Civile Regionale, sono state ricollocate dalla prefettura in altre strutture – spiega Colonna -. Da subito il Comune si è reso disponibile offrendo il proprio supporto per una prima mappatura dei nuclei accolti. Le nostre assistenti sociali, a supporto della Prefettura, hanno svolto i colloqui individuali per comunicare la ricollocazione e preoccupandosi di raccogliere quante più informazioni possibili sulle esigenze dei nuclei. Un ...