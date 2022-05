Fiorentina | occhi su Bellanova | mega richiesta del Cagliari

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Fiorentina dal Cile: occhi su Kuscevic del Palmeiras - #Calciomercato #Fiorentina #Cile: - CalcioNews24 : La #Fiorentina punta un difensore cileno - Silvana65400804 : RT @tuttitalenti: La #Fiorentina come riportato dal El Portal Deportivo, avrebbe messo gli occhi su Benjamín #Kuscevic, difensore centrale… - tuttitalenti : La #Fiorentina come riportato dal El Portal Deportivo, avrebbe messo gli occhi su Benjamín #Kuscevic, difensore cen… - PoPaolino : Io di Bernardeschi ho sempre negli occhi il partitone di Fiorentina-Barcellona (amichevole agosto).ero allo stadio,… -

Fiorentina.it

Calciomercato: i viola starebbero seguendo con attenzione Kuscevic, difensore del Palmeiras Lalavora per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e guarda anche in Brasile per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato dal media cileno El Portal Deportivo,...Per la fascia destra tra le piste c'è sempre quella di Diogo Dalot che piace da tempo, ma su cui ha messo glianche la. I rimpianti di Petrachi: "Otto finalisti li ho presi io". E ... Fiorentina occhi in Francia sul terzino destro in uscita dal Lione La Fiorentina lavora per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e guarda anche in Brasile per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato dal media cileno El Portal ...E' magica la notte di Firenze, è magica la notte per i 14mila del 'Franchi', per il 'debutto' di Gianna Nannini, dopo oltre 40 anni di carriera, nello stadio fiorentino.Un concerto saltato per due ann ...