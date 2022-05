Finlandia-Canada oggi, Finale Mondiali hockey ghiaccio 2022: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 29 maggio 2022) Finlandia-Canada oggi: ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio va in scena la finalissima che assegnerà il titolo iridato. Domenica 29 maggio, ore 19.20: da una parte i padroni di casa, dall’altra i nordamericani. Chi la spunterà? La parola al campo: unico giudice supremo. I Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio sono visibili in diretta streaming gratuita sul canale youtube dell’International Ice hockey Federation. Domenica 29 maggio 2022 Ore 19:20 in diretta sul canale Youtube dell’IIHF – Finlandia-Canada Foto: Carola Semino Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022): aidisuva in scena la finalissima che assegnerà il titolo iridato. Domenica 29 maggio, ore 19.20: da una parte i padroni di casa, dall’altra i nordamericani. Chi la spunterà? La parola al campo: unico giudice supremo. Idisusono visibili in direttagratuita sul canale youtube dell’International IceFederation. Domenica 29 maggioOre 19:20 in diretta sul canale Youtube dell’IIHF –Foto: Carola Semino

Advertising

_Royville_ : Se guardi solo una partita di hockey nella tua vita, allora vale la pena farlo domani. Domani è la partita del mon… - hockeytime_net : Mondiali TD: si rinnova in finale la sfida tra Finlandia e Canada - - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: il Canada schianta la Repubblica Ceca e raggiunge la Finlandia in finale - RSIsport : ??Il Canada raggiunge la Finlandia in finale per la terza volta consecutiva ai Mondiali. Battuta la Cechia con un ne… - Ticinonline : Il dado è tratto: Canada-Finlandia in finale #canada #finlandia #iihf -