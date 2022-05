Festival di Cannes 2022: chi sono i vincitori di questa edizione (Di domenica 29 maggio 2022) La 75ª edizione si caratterizza per l’inclusione di titoli diversi all’interno del palmares. Il Festival di Cannes, una delle più importanti rassegne cinematografiche e del glamour, si è conclusa. Si riconferma anche in fase di consegna dei premi la mancanza di un titolo forte che si confermasse sugli altri. L’entrata del Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes (screenshot)Il palmares, infatti, è all’insegna dell’inclusione, con tanto di due premi ex aequo. La premiazione è stata presieduta dall’attrice Virginie Efira, che si è presentata con un sofisticato abito-smoking. Si è messa in mostra pure la nostrana Jasmine Trinca, che è stata coinvolta in un buffo siparietto quando stava per inciampare sul palco. Festival di Cannes ... Leggi su vesuvius (Di domenica 29 maggio 2022) La 75ªsi caratterizza per l’inclusione di titoli diversi all’interno del palmares. Ildi, una delle più importanti rassegne cinematografiche e del glamour, si è conclusa. Si riconferma anche in fase di consegna dei premi la mancanza di un titolo forte che si confermasse sugli altri. L’entrata del Palais dess et des Congrès della città di(screenshot)Il palmares, infatti, è all’insegna dell’inclusione, con tanto di due premi ex aequo. La premiazione è stata presieduta dall’attrice Virginie Efira, che si è presentata con un sofisticato abito-smoking. Si è messa in mostra pure la nostrana Jasmine Trinca, che è stata coinvolta in un buffo siparietto quando stava per inciampare sul palco.di...

Advertising

chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre ospiteremo @pfavino, protagonista di “Nostalgia”, il film di Mario Mart… - vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - aostasera : “Le otto montagne” Prix du jury a Cannes, la gioia di @fcommissionvda e Paolo #Cognetti - ViscontiStefy : 'Il Barbiere Complottista' regia Valerio Ferrara vince nella sezione La Cinef al Festival di Cannes 2022 ??? Sulla C… -