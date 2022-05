(Di domenica 29 maggio 2022) Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi alla scoperta della Spagna in stile spaghetti western. Ma anche Jane Fonda, Michael Douglas e Julie Andrews. Il piccolo schermo è invaso da serie con protagonisti 80enni. Piacciono al grande pubblico e fanno la fortuna di piattaforme streaming e pay tv. Nel mondo anglosassone la chiamano «tv», ossia tv dai capelli grigi. Sonopiù numerosi i personaggi che, nel pieno della terza età, si rifiutano di spegnere il microfono. Conduzioni, partecipazioni a talent e serie televisive. Insomma, se la salute lo consente, ritirarsi dalle scene non è più segno di dignitoso contegno, ma di resa. E la tv, tra generalista e pay, carente di affidabili nuove leve, trova in quelle vecchie esperienza, vitalità, autoironia. Elementi per i quali c’èuna florida richiesta da parte dello ...

Panorama

Il libro è una guida concreta per prendere consapevolezza del, iniziare a gestirlo più preparati, evitando di cadere nello sconforto o, cosa peggiore, di isolarsi . È rivolto a chi è figlio,...Unche non riesce a controllare, e per il quale è costretta a vivere in clandestinità con ... Ma, nella galleria c'è anche la protagonista di Darkest Minds , la Jeandi X - Men: Dark ... Fenomeno «Grey»: gli anziani in tv funzionano sempre