“Fantasma”, alla scoperta del brano di Martina May (Di domenica 29 maggio 2022) Il nuovo singolo il racconto di una storia d’amore in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici Esce venerdì 27 maggio “Fantasma” (distribuito da Believe Digital), il nuovo singolo della cantautrice Martina May. Il brano, scritto dalla stessa artista e da Danusk (Daniele Autore), che ne ha curato anche la produzione, segna il ritorno della cantautrice romana, avvalorata fra le voci femminili più apprezzate della scena R&B italiana. “Fantasma” è il racconto di una storia d’amore, in parte autobiografico, in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici dove, nonostante l’impegno di lei, lui fugge via. La storia narrata da Martina May è la situazione che ogni ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) Il nuovo singolo il racconto di una storia d’amore in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici Esce venerdì 27 maggio “” (distribuito da Believe Digital), il nuovo singolo della cantautriceMay. Il, scritto dstessa artista e da Danusk (Daniele Autore), che ne ha curato anche la produzione, segna il ritorno della cantautrice romana, avvalorata fra le voci femminili più apprezzate della scena R&B italiana. “” è il racconto di una storia d’amore, in parte autobiografico, in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici dove, nonostante l’impegno di lei, lui fugge via. La storia narrata daMay è la situazione che ogni ...

Advertising

Lopinionista : “Fantasma”, alla scoperta del brano di Martina May - BabushJack : Potrebbe essere un tentativo valido per riportare un po' di vita residente un passo alla volta. Per assurdo non fun… - cinessiani1 : Quel coglionazzo di Salah stava a fa il fenomeno da un mese che voleva sta rivincita e alla fine ha fatto il fantasma - midorijpg : che catafascio di film porcaccio il clero, vedere luke e leia mi ha distrutto alla fine ma salvo solo la scena con… - ElleDeWin : Btw parlando del fantasma nella stanza ?? Adoro che Porsche da spaventato chiami Kinn con la scusa del ?? ma alla fi… -