Fair Play Fiorentina che ricorda l'Heysel: «Il rispetto non ha colori»

Bellissimo messaggio del club viola La Fiorentina si distingue in Fair Play. Il club viola sui suoi canali social ha voluto ricordare le vittime bianconere della tragedia dell'Heysel, a 37 anni da quel 29 maggio 1985. «29 Maggio 1985 – 29 Maggio 2022. Il rispetto non conosce colori» ha scritto il club viola.

