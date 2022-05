F1, Verstappen: “Gara frenetica, abbiamo fatto un bel lavoro” (Di domenica 29 maggio 2022) “É stata una Gara frenetica a causa della pioggia ma l’abbiamo eseguita bene. Ho fatto il meglio che potevo. Per via della bandiera rossa in qualifica siamo dovuti partire quarti, ma abbiamo fatto un bel lavoro, soprattutto per la strategia. Come team possiamo essere contenti”. Così Max Verstappen, che ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. L’olandese ha poi aggiunto: “Il bicchiere è mezzo pieno visto che ho aumentato il vantaggio in classifica. Non è stata facile a causa della pista bagnata su cui non avevamo mai guidato prima. Bisognava mantenere la concentrazione per evitare di commettere errori, ma per fortuna non è successo nulla”. Infine, Max ha fatto i complimenti al ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “É stata unaa causa della pioggia ma l’eseguita bene. Hoil meglio che potevo. Per via della bandiera rossa in qualifica siamo dovuti partire quarti, maun bel, soprattutto per la strategia. Come team possiamo essere contenti”. Così Max, che ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. L’olandese ha poi aggiunto: “Il bicchiere è mezzo pieno visto che ho aumentato il vantaggio in classifica. Non è stata facile a causa della pista bagnata su cui non avevamo mai guidato prima. Bisognava mantenere la concentrazione per evitare di commettere errori, ma per fortuna non è successo nulla”. Infine, Max hai complimenti al ...

Advertising

xloveashton : RT @MicheleMassa20: Sto più nero di Leclerc non voglio vedere macchine correre per almeno 14 giorni, questi mi mandano all’esasperazione to… - Botocanguro : @SpinaFan Come jeddah, gara controllata, sc alla fine per far avvicinare verstappen e lo prendiamo nel culo alla fine sul rettilineo - affittozorro : @DarkLadyMouse Comunque per me la Red Bull in gara è lievemente superiore alla Ferrari, Leclerc e Verstappen sono s… - dalbertocarlos_ : E dalle parole post-gara si vede ancor più chiaramente come uno guidi per la Ferrari mentre l'altro solo per stesso… - Miki_2313 : RT @SkyTG24: F1 2022, Gp di Monaco: vince Perez davanti a Sainz e Verstappen -