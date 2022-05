F1, Mattia Binotto non ci sta: “La Red Bull ha violato il regolamento! Abbiamo sbagliato a valutare le intermedie” (Di domenica 29 maggio 2022) Giornata disastrosa per la Ferrari a Montecarlo. La Scuderia di Maranello aveva monopolizzato la prima fila e sembrava poter ambire alla doppietta nel GP di Monaco, ma ha commesso un paio di enormi errori di strategia che hanno condizionato il risultato. Charles Leclerc, scattato dalla pole position, ha terminato in quarta posizione. Carlos Sainz ha concluso in seconda piazza. A vincere è stato Sergio Perez al volante della Red Bull, Max Verstappen ha completato il podio e ora vanta nove punti di vantaggio su Leclerc in classifica generale. Il team principal Mattia Binotto ha puntato il dito sulla Red Bull, poiché i due piloti hanno superato la linea gialla in uscita dai box. Secondo il regolamento non si può fare, ma Verstappen e Perez non sono stati penalizzati. L’ingegnere non si è nascosto nelle dichiarazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Giornata disastrosa per la Ferrari a Montecarlo. La Scuderia di Maranello aveva monopolizzato la prima fila e sembrava poter ambire alla doppietta nel GP di Monaco, ma ha commesso un paio di enormi errori di strategia che hanno condizionato il risultato. Charles Leclerc, scattato dalla pole position, ha terminato in quarta posizione. Carlos Sainz ha concluso in seconda piazza. A vincere è stato Sergio Perez al volante della Red, Max Verstappen ha completato il podio e ora vanta nove punti di vantaggio su Leclerc in classifica generale. Il team principalha puntato il dito sulla Red, poiché i due piloti hanno superato la linea gialla in uscita dai box. Secondo il regolamento non si può fare, ma Verstappen e Perez non sono stati penalizzati. L’ingegnere non si è nascosto nelle dichiarazioni ...

