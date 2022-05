F1: Gp Monaco, incidente per Mick Schumacher e safety-car in pista (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - incidente per Mick Schumacher nel corso del 27° giro del Gp di Monaco. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro distruggendo la vettura che si è divisa in due ma per fortuna il pilota è illeso. "Tutto ok", ha detto il figlio del leggendario Michael al team via radio. La safety car è entrata in pista. Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) -pernel corso del 27° giro del Gp di. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro distruggendo la vettura che si è divisa in due ma per fortuna il pilota è illeso. "Tutto ok", ha detto il figlio del leggendario Michael al team via radio. Lacar è entrata in

