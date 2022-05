F1 GP Monaco 2022: partenza rinviata a causa del maltempo, giro di formazione dietro la safety car (Di domenica 29 maggio 2022) La partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1 è stata rinviata di alcuni minuti per motivi di sicurezza. In virtù del maltempo e di una pioggia che prima è aumentata, poi è diminuita, per capire come evolverà la situazione la direzione di gara ha scelto di posticipare di circa dieci minuti le procedure di partenza. Come spiegato dalla direzione gara, si partirà dalle ore 15.09, ma non solo: il giro di formazione sarà effettuato dietro la safety car. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ladel Gran Premio didi Formula 1 è statadi alcuni minuti per motivi di sicurezza. In virtù dele di una pioggia che prima è aumentata, poi è diminuita, per capire come evolverà la situazione la direzione di gara ha scelto di posticipare di circa dieci minuti le procedure di. Come spiegato dalla direzione gara, si partirà dalle ore 15.09, ma non solo: ildisarà effettuatolacar. SportFace.

