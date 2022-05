F1, GP Monaco 2022, Elkann: “La Ferrari ricordi di essere una squadra vincente. Dispiace per Leclerc” (Di domenica 29 maggio 2022) “La Ferrari deve ricordarsi di essere una grande squadra coesa e vincente. E sono molto dispiaciuto per Charles“. Queste sono le parole scelte da Lapo Elkann per commentare le performance della Ferrari nel contesto del Gran Premio di Monaco 2022. In particolare, l’imprenditore italiano, legato alla famiglia Agnelli e alla Rossa, ha evidenziato la forza del gruppo, per poi dirsi dispiaciuto per Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, nel GP di casa, è passato dalla prima alla quarta posizione, a causa di una strategia messa in pratica non nel migliore dei modi. Dichiarazioni di Elkann atte a incoraggiare il team Ferrari, in vista di una stagione ancora acerba e che può regalare molte soddisfazioni ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Ladeve ricordarsi diuna grandecoesa e. E sono molto dispiaciuto per Charles“. Queste sono le parole scelte da Lapoper commentare le performance dellanel contesto del Gran Premio di. In particolare, l’imprenditore italiano, legato alla famiglia Agnelli e alla Rossa, ha evidenziato la forza del gruppo, per poi dirsi dispiaciuto per Charles. Il monegasco, infatti, nel GP di casa, è passato dalla prima alla quarta posizione, a causa di una strategia messa in pratica non nel migliore dei modi. Dichiarazioni diatte a incoraggiare il team, in vista di una stagione ancora acerba e che può regalare molte soddisfazioni ...

