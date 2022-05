F1, Charles Leclerc: “Non si può perdere una gara in questo modo, con un quarto posto!” (Di domenica 29 maggio 2022) La delusione è moltissima. Charles Leclerc ha visto sfumare ancora una volta la vittoria a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2022 di F1. Una gestione dai box decisamente negativa ha negato al monegasco un risultato che nel corso del weekend Charles si sarebbe meritato. Una corsa decisamente condizionata dal meteo, con una gara ritardata nel via e poi sospesa l’intensità della pioggia. Dopo diversi minuti, si è partiti alle spalle della Safety Car e il ragazzo del Principato aveva costruito un margine rassicurante, che però non è stato sufficiente nella gestione della corsa. Alla fine, infatti, è arrivato un quarto posto alle spalle del messicano Sergio Perez (Red Bull) davanti allo spagnolo Carlos Sainz (Red Bull) e all’olandese Max Verstappen (Red Bull). “Non si possono commettere questi ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) La delusione è moltissima.ha visto sfumare ancora una volta la vittoria a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2022 di F1. Una gestione dai box decisamente negativa ha negato al monegasco un risultato che nel corso del weekendsi sarebbe meritato. Una corsa decisamente condizionata dal meteo, con unaritardata nel via e poi sospesa l’intensità della pioggia. Dopo diversi minuti, si è partiti alle spalle della Safety Car e il ragazzo del Principato aveva costruito un margine rassicurante, che però non è stato sufficiente nella gestione della corsa. Alla fine, infatti, è arrivato unposto alle spalle del messicano Sergio Perez (Red Bull) davanti allo spagnolo Carlos Sainz (Red Bull) e all’olandese Max Verstappen (Red Bull). “Non si possono commettere questi ...

