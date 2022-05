F1: a Montecarlo non piove più, partenza Gp Monaco alle 16.05 (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - A Montecarlo ha smesso di piovere e la partenza del Gp di Monaco è stata fissata alle 16.05. Si partirà con le gomme da bagnato dietro la safety-car. Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022), 29 mag. -(Adnkronos) - Aha smesso dire e ladel Gp diè stata fissata16.05. Si partirà con le gomme da bagnato dietro la safety-car.

Advertising

sportli26181512 : GP Monaco, che strana la F1 a Montecarlo con la pioggia: FOTO e VIDEO: Montecarlo non si smentisce: a pochi minuti… - Marilenapas : RT @RaiNews: Piove troppo a Montecarlo: il Gran Premio di Monaco, almeno per il momento, non parte per le avverse condizioni meteo. Dopo du… - pancio_27 : @MotoriNoLimits Tenendo conto,soprattutto, che le motoseghe,non esistono a Montecarlo... - Fedechurch22 : Ma quanto cazzo potrà essersi asciugata la pista se fino a 10 minuti fà pioveva? ( Con asfalto cittadino tra l'altr… - pritty91 : Comunque non capisco questo odio verso #Vanzini: io l’ho incontrato a Montecarlo due giorni fa ed è stato super gentile! -