F.1: GP Monaco. Perez 'Sogno che si realizza, giornata enorme' (Di domenica 29 maggio 2022) stata dura tenere a distanza Sainz, vincere in questo modo è incredibile" MONTE CARLO (Monaco) - "Un Sogno che si realizza, è stato un weekend speciale. Tolto il Gran Premio di casa, Montecarlo è la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) stata dura tenere a distanza Sainz, vincere in questo modo è incredibile" MONTE CARLO () - "Unche si, è stato un weekend speciale. Tolto il Gran Premio di casa, Montecarlo è la ...

Advertising

ESPNF1 : SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - ACM_Media : ? Sergio Perez remporte le 79e F1 Grand Prix de Monaco ? _____ ? Sergio Perez wins the 79th F1 Monaco Grand Prix… - Rodolfo90979668 : RT @ESPNF1: SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? - maua115 : RT @ESPNF1: SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? -