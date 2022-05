(Di domenica 29 maggio 2022) Domani sera andrà in onda la nuova puntatadei2022, in diretta con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tra una prova e l’altra, una exha commentato (più volte) le scelte della, lanciando un paio di frecciatine che nonpassate inosservate. Ex” () la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex naufraga “punge” (ripetutamente) la produzione dell’Isola dei Famosi: ci sono “figli e figliastri”? -

Blog Tivvù

Isola dei Famosi, Vladimir LuxuriaBelen! Era il 2008 quando Vladimir Luxuria accettò di prendere parte a L'Isola dei Famosi nelle vesti di, dividendo la spiaggia in Honduras con Belen ...Vladimir Luxuria "" Belen Rodriguez e parla di Jeremias e Gustavo Belen Rodriguez Nel 2008 sono statae se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me. A me che ho tirato ... Ex naufraga “punge” (ripetutamente) la produzione dell’Isola dei Famosi Ex naufraga “punge” (ripetutamente) la produzione dell’Isola dei Famosi 2022: ci sono “figli e figliastri” Ecco i commenti social.'Ilary Blasi 'gufa' Alvin all'Isola 'Infortuni Ilary Blasi e Alvin, nuovo botta e risposta all’Isola dei Famosi 2022. Continua il botta e risposta all’Isola dei Famosi 2022 tra Alvin e Ilary Blasi. O ...