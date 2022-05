Ex Ilva, da Strasburgo quattro condanne per l’Italia: a Taranto persiste il pericolo per la salute (Di domenica 29 maggio 2022) “L’Ilva mette a rischio la salute dei cittadini di Taranto”: la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (Cedu) ha pronunciato quattro nuove condanne nei confronti dell’Italia a causa delle emissioni dello stabilimento siderurgico. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell’impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti di Taranto e di alcuni comuni vicini. Nelle sentenze emesse la Cedu sottolinea come l’Italia sia stata già condannata per lo stesso motivo nel gennaio 2019 e che da allora questo caso è all’esame davanti al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che deve verificare se il Paese ha messo in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 29 maggio 2022) “L’mette a rischio ladei cittadini di”: la Corte europea dei diritti umani di(Cedu) ha pronunciatonuovenei confronti dela causa delle emissioni dello stabilimento siderurgico. Leriguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell’impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti die di alcuni comuni vicini. Nelle sentenze emesse la Cedu sottolinea comesia stata già condannata per lo stesso motivo nel gennaio 2019 e che da allora questo caso è all’esame davanti al comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che deve verificare se il Paese ha messo in atto tutte le misure necessarie per salvaguardare ...

