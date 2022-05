(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilal servizio dellaper preservare la memoria dei mestieri e tutelare le biodiversità del Cilento contro le falsificazioni agroalimentari. All’interno della cornice dell’Eu, l’evento organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è stato presentato in anteprima al Salone dellaDmed il progetto ‘4.0 oltre il’ di RURAL HACK, il laboratorio dedicato all’agritech nel polo tecnologico dell’Università Federico II di Napoli, realizzato con la startup innovativa SPUN. “Il progetto è il frutto di tre anni di lavoro in cui abbiamo mappato e registrato in ...

Advertising

zazoomblog : Eu AgriFood Week la dieta mediterranea nel metaverso - #AgriFood #dieta #mediterranea - giornali_it : Eu AgriFood Week, la dieta mediterranea nel metaverso #29maggio #AgenzieStampa #Adnkronos #PrimoPiano - lifestyleblogit : Eu AgriFood Week, la dieta mediterranea nel metaverso - - ledicoladelsud : Eu AgriFood Week, la dieta mediterranea nel metaverso - fisco24_info : Eu AgriFood Week, la dieta mediterranea nel metaverso: (Adnkronos) - A tutela delle biodiversità contro l'italian s… -

Adnkronos

All'interno della cornice dell'Eu, l'evento organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è stato presentato in ...È l'idea vincitrice dell'Hackathon 'One Health' premiata al D Med - Salone della Dieta Mediterranea, evento conclusivo della EUUn cartone animato sulla Dieta Mediterranea come strumento pedagogico per avvicinare i bambini in tenera età ai valori e ai comportamenti alimentari alla base dello stile di vita ... Eu AgriFood Week, la dieta mediterranea nel metaverso All’interno della cornice dell’Eu AgriFood Week, l’evento organizzato da Future Food Institute in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è stato presentato in ...Un cartone animato sulla Dieta Mediterranea come strumento pedagogico per avvicinare i bambini in tenera età ai valori e ai comportamenti alimentari alla base dello stile di ...