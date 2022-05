Erdogan insiste | ' No a Finlandia e Svezia nella Nato finché sarò presidente'

Advertising

GabBab10 : (...) 'Quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan insiste sul fatto che ci sono 'terroristi seduti nei parlam… - GabBab10 : @DiniAlessia (...) 'Quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan insiste sul fatto che ci sono 'terroristi sedu… -

Agenzia ANSA

"Finché Tayyipsarà a capo della Repubblica di Turchia, non possiamo assolutamente dire `sì´ all'ingresso nella Nato di paesi che sostengono il terrorismo", ha dichiarato parlando in terza ...... presieduto dal presidente Recep Tayyip, discuterà della richiesta di Finlandia e Svezia di ... c'è una via di uscita diplomatica" Volodymyr Zelensky torna ad intervenire a Davos edsul ... Nato: Erdogan insiste, non posso dire sì a Svezia-Finlandia Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i colloqui della scorsa settimana con le delegazioni finlandese e svedese non si sono svolti al «livello previsto» e Ankara non può approvare ...boccia drasticamente il piano di pace italiano definendolo “slegato da ogni realtà” e basato sulle “menzogne ucraine”, in giornata è intervenuto nuovamente Erdogan sull’altro grande tema del momento, ...