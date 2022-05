Erdogan avverte Svezia e Finlandia | Mai nella Nato chi sostiene il terrorismo | A Mariupol i russi ammassano i cadaveri ucraini in un

Advertising

gazzettamodena : Guerra Russia-Ucraina, Zelensky chiede più armi pesanti e avverte: “Nessuna cessione di territori in cambio della p… -

Putin a Scholz e Macron: 'Pronti a ripartire con il dialogo e a soluzioni sul grano, ma stop armi a ...Poi nella chat interna della Legache si sta muovenndo per organizzare un viaggio in Russia ... E forse con un faccia a faccia ad Ankara il 5 luglio con, un altro che a Mosca sa farsi ..."Fino a che Recep Tayyip Erdogan sarà Capo dello Stato, la Turchia non dirà mai sì all'ammissione nella Nato di Paesi che sostengono il terrorismo". Lo ha detto lo stesso presidente turco riferendosi ...Il presidente francese Emmanuel Macron oggi parlerà al telefono con il leader turco Recep Tayyip Erdogan, che minaccia di porre il veto all’ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato, nel pien ...