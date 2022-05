Equitazione | Piazza di Siena | Cozzoli ' Sport e Salute motore del rinascimento sportivo italiano'

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - “Quando un grande evento avvicina le persone allo, le rende protagoniste e costituisce un volano per l'economia e per il turismo, vuol dire che ha portato a termine la sua missione. Questo è accaduto adi. Questo è accaduto in tutti gli eventi organizzati da”. È soddisfatto Vito, presidente e amministratore delegato diS.p.A. nell'ultimo giorno della 89esima edizione del CSIO di Romadi. “Insieme alla Fise, ancora una volta, abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo creato un evento con numeri da record, aperto alle famiglie e ai cittadini - ha aggiunto-. Un evento inclusivo, ecosostenibile e ...