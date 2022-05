Equitazione | Eventing Nations Cup Houghton Hall 2022 | Giovanni Ugolotti out nel cross country

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) La seconda tappa dellaCupdi, disputata ad, in Gran Bretagna, vede l’Italia esclusa dalla classifica a squadre dopo l’eliminazione di uno dei tre azzurri in gara nel corso della prova diche ha chiuso la competizione. Nella classifica individuale il migliore in casa Italia è Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, 24° assoluto con 47.1, che fa meglio di Roberto Scalisi su Alamein, 27° con 48.0. Eliminato, invece, nella prova odierna disu Lark About. CLASSIFICA FINALE SECONDA TAPPACUP 1 GRAN BRETAGNA 114.0 2 STATI UNITI 117.9 3 SVEZIA 122.0 EL NUOVA ZELANDA ELEL ITALIA ...