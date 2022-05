Embargo petrolio russo | slitta intesa Ue Sanzioni alla Russia | stallo su sesto pacchetto

Advertising

Il primo ministro ungherese Orban all'apertura dell'oleodotto dell'amicizia Roma, 29 maggio 2022 - Niente accordo europeo sualrusso e sesto pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. Non è stata trovata la quadra sullo schema preparato dalla Commissione europea che prevedeva l'esenzione per il greggio ...... la soluzione presentata dalla presidenza francese dell'Unione non convincerebbe ancora del tutto l'Ungheria, il paese che finora ha rumoreggiato di più contro l'alrusso. Consigli24 ...L’ipotesi di escludere dallo stop l’oleodotto ‘Druzhba’, che porta l’oro nero in Ungheria, ma anche in Polonia, Germania, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca, non piace a chi importa il petrolio via ...Europa spaccata sulle sanzioni: l’ipotesi di bloccare solo gli import via mare, dopo l'esclusione dell’oleodotto che porta l’oro nero in Ungheria ma anche in ...