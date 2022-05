Ellen DeGeneres era già famosa quando fu bandita dalla tv per il suo coming out: ora pensate agli anonimi (Di domenica 29 maggio 2022) Come con Oprah alla fine è successo: Ellen DeGeneres ha terminato il suo talk show tra una generale aria di commozione. D’altronde, come biasimare lei e il pubblico? Si tratta pur sempre di uno show che ha fatto compagnia alle famiglie d’America (e non solo) per ben 19 anni, dal 2003. Una vita. Ci sono milioni di persone nate senza sapere com’è un mondo senza The Ellen DeGeneres Show, nonostante negli ultimi anni la sua popolarità fosse un po’ altalenante a causa di ex-dipendenti che l’avevano accusata di condonare nello show un ambiente lavorativo tossico e di bullismo. Non è della chiusura dello show in sé che voglio parlare, però, bensì del perché sia uno show di importanza storica. Saltiamo sulla macchina del tempo e torniamo ai gloriosi anni ’90. Una giovane Ellen DeGeneres è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Come con Oprah alla fine è successo:ha terminato il suo talk show tra una generale aria di commozione. D’altronde, come biasimare lei e il pubblico? Si tratta pur sempre di uno show che ha fatto compagnia alle famiglie d’America (e non solo) per ben 19 anni, dal 2003. Una vita. Ci sono milioni di persone nate senza sapere com’è un mondo senza TheShow, nonostante negli ultimi anni la sua popolarità fosse un po’ altalenante a causa di ex-dipendenti che l’avevano accusata di condonare nello show un ambiente lavorativo tossico e di bullismo. Non è della chiusura dello show in sé che voglio parlare, però, bensì del perché sia uno show di importanza storica. Saltiamo sulla macchina del tempo e torniamo ai gloriosi anni ’90. Una giovaneè ...

ParliamoDiNews : Ellen DeGeneres chiude il suo show dopo 19 anni e chiama Jennifer Aniston, la sua prima ospite in assoluto - Noi de… - StigmabaseF : Ellen DeGeneres dice addio al suo show | «Vent'anni fa non si poteva neanche dire 'gay ... - Zazoom: Ellen DeGenere… - 3cinematographe : - StigmabaseF : Ellen DeGeneres chiude dopo 19 anni. Saluti in lacrime: Con il coming out arrivato già negli anni '90, è diventata… - zazoomblog : Ellen DeGeneres chiude dopo 19 anni: il saluto in lacrime - #Ellen #DeGeneres #chiude #anni: -