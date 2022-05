Elisa completamente al naturale: come cambia senza trucco? (Di domenica 29 maggio 2022) Avete mai visto Elisa completamente al naturale ? Ecco come cambia la cantante senza trucco. Nell’ultimo Festival di Sanremo Elisa ha scelto dopo 20 anni di farvi ritorno presentandosi con la canzone O forse sei tu. Nella serata finale si è classificata al secondo posto dietro i vincitori, Mahmood e Blanco che hanno trionfato con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 29 maggio 2022) Avete mai vistoal? Eccola cantante. Nell’ultimo Festival di Sanremoha scelto dopo 20 anni di farvi ritorno presentandosi con la canzone O forse sei tu. Nella serata finale si è classificata al secondo posto dietro i vincitori, Mahmood e Blanco che hanno trionfato con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MorabitoGio : @MangelaVilo @VScanuforever @imalexwyse Mi trovi d'accordo! Non so quanti anni tu, ma anche Elisa 20 anni fa faceva… - amoreavrai : COMPLETAMENTE A TERRA PER QUESTA SCENA DI MARCO ED ELISA STO PIANGENDO #DonMatteo13 - twentyyearsgold : @dobrevsunicorns Ma figurati! Ci siamo invecchiate dietro a questa coppia ?? Ormai penso che il loro amore abbia pre… - riempilamente : non io che mi sono completamente scordata del video di elisa, scusa elisa vado a recuperare subito ti amo -