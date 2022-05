“È stato terrificante”: Liverpool-Real, spunta un orribile retroscena (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche per quello che è successo nel pre e nel post partita della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. I tifosi del Liverpool ricorderanno per molto tempo la finale di Champions League, disputata a Parigi, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos hanno trionfato di misura grazie alla rete Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche per quello che è successo nel pre e nel post partita della finale di Champions traMadrid. I tifosi delricorderanno per molto tempo la finale di Champions League, disputata a Parigi, contro ilMadrid di Carlo Ancelotti. I Blancos hanno trionfato di misura grazie alla rete Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Domenico1oo777 : @giucarellas Si questo gran premio e'stato UN DRAMA TOTALE...disastro del muretto Ferrari contro Charles e da una v… - noellet91 : + nella cuccia. lì si è sdraiata come suo solito, ansante, come se nulla fosse successo. è mai capitato a qualcuno… - infoitsport : VIDEO - Il racconto dei tifosi del Liverpool ancora fuori lo stadio: 'E' stato terrificante' - noellet91 : + entrare nella cuccia. lì si è sdraiata come suo solito, ansante, come se nulla fosse successo. è mai capitato a… - ChiccaCutri : Spiattellare tutto sui social è terrificante ma catartico. Con gli psicolog? sono a mio agio ma frequentarli è un c… -