“È l’erede di Perisic”: Inter, Marotta ha pronto il jolly per Inzaghi (Di domenica 29 maggio 2022) L’Inter si sta preparando per dare il suo addio a Ivan Perisic e guarda già al futuro: possibile jolly pronto per Inzaghi L’Inter pensa al futuro e a come andare a sostituire quei giocatori che diranno certamente addio con la fine della stagione. Primo tra tutti c’è Ivan Perisic, diretto verso il Tottenham di Antonio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) L’si sta preparando per dare il suo addio a Ivane guarda già al futuro: possibileperL’pensa al futuro e a come andare a sostituire quei giocatori che diranno certamente addio con la fine della stagione. Primo tra tutti c’è Ivan, diretto verso il Tottenham di Antonio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ???? Calciomercato #Inter, #Bernardeschi può essere il jolly a parametro zero: può così prepararsi per diventare l'e… - lauraboero11 : RT @marcocianca00: Qualcuno si è dimenticato troppo in fretta di quanto sia forte Robin Gosens. L'assenza di Perisic peserà, ma il suo sost… - modazza85 : RT @marcocianca00: Qualcuno si è dimenticato troppo in fretta di quanto sia forte Robin Gosens. L'assenza di Perisic peserà, ma il suo sost… - marcocianca00 : Qualcuno si è dimenticato troppo in fretta di quanto sia forte Robin Gosens. L'assenza di Perisic peserà, ma il suo… - ReginaldHiss : Ivan diventerà l'erede di Archibald, per la gioia dei tifosi degli Spurs. #Perisic ???? -