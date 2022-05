“È arrivata la chiamata”. Katia Ricciarelli, nuova sfida dopo il GF Vip (Di domenica 29 maggio 2022) Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show? La soprano ex moglie di Pippo Baudo è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue battute taglienti, gli scontri con le Selassié e molto molto altro ha caratterizzato la vita all’interno della Casa. E così il suo nome, già popolarissimo tra l’altro, dopo la fine del GF Vip 6 è diventato ‘caldo’ per altri programmi. E adesso a parlare è lei stessa. Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show. La voce gira da un po’ e stavolta è stata la stessa vippona a parlarne apertamente. La soprano è stata ospite di Giada De Miceli a “Non succederà più” in onda su Radio Radio. Proprio nello stesso programma c’è stato recentemente il forfait di Clarissa Selassié che ha mandato su tutte le furie la conduttrice. Katia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022)a Tale e Quale Show? La soprano ex moglie di Pippo Baudo è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue battute taglienti, gli scontri con le Selassié e molto molto altro ha caratterizzato la vita all’interno della Casa. E così il suo nome, già popolarissimo tra l’altro,la fine del GF Vip 6 è diventato ‘caldo’ per altri programmi. E adesso a parlare è lei stessa.a Tale e Quale Show. La voce gira da un po’ e stavolta è stata la stessa vippona a parlarne apertamente. La soprano è stata ospite di Giada De Miceli a “Non succederà più” in onda su Radio Radio. Proprio nello stesso programma c’è stato recentemente il forfait di Clarissa Selassié che ha mandato su tutte le furie la conduttrice., ...

