Donnarumma si confessa | Contento per il Milan | nessun rammarico Real-Liverpool? Peccato | potevamo esserci noi

(Di domenica 29 maggio 2022) Dopo l'Europeo conquistato da protagonista con la maglia azzurra e il passaggio al Psg, per Gigiosi prospettava un'annata costellata da successi ma così non è stato. Dal ritiro della...

La Gazzetta dello Sport

APPROFONDIMENTI Le pagelle di Italia - Macedonia del Nord 0 - 1: Mancini da 4,sorpreso ... mentre Marco Verratti parla di "incubo" e Jorginhoche penserà "per tutta la vita ai due ...Un isolamento tecnico, visto che un fenomeno fisico e atletico comeha comunque ampi ... il francese Maignan, è stato il migliore in campo nel derby dello scorso febbraio E lui si... Donnarumma, messaggio al Psg: "No all'alternanza con Navas, ora il club scelga"