Donnarumma “La Nazionale deve tornare a vincere” (Di domenica 29 maggio 2022) COVERCIANO (ITALPRESS) – Dal trionfo di Euro2020 all'eliminazione dai prossimi mondiali in un solo anno. Gianluigi Donnarumma e la Nazionale torneranno a Wembley, teatro del trionfo azzurro, per la sfida con l'Argentina. In quello stadio dall'atmosfera magica Donnarumma è diventato una sorta di eroe Nazionale parando i rigori di Sancho e Saka. “Non dobbiamo dimenticare quanto fatto all'Europeo – dichiara in conferenza stampa a Coverciano – questo è un gruppo fantastico e abbiamo ottenuto un risultato incredibile”. Per Donnarumma non è stata una stagione facile, non solo per l'eliminazione degli azzurri ma anche per le panchine di troppo con la sua squadra di club, il Paris Saint Germain: “Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro al massimo. La delusione del Mondiale è ancora fresca e ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) COVERCIANO (ITALPRESS) – Dal trionfo di Euro2020 all'eliminazione dai prossimi mondiali in un solo anno. Gianluigie latorneranno a Wembley, teatro del trionfo azzurro, per la sfida con l'Argentina. In quello stadio dall'atmosfera magicaè diventato una sorta di eroeparando i rigori di Sancho e Saka. “Non dobbiamo dimenticare quanto fatto all'Europeo – dichiara in conferenza stampa a Coverciano – questo è un gruppo fantastico e abbiamo ottenuto un risultato incredibile”. Pernon è stata una stagione facile, non solo per l'eliminazione degli azzurri ma anche per le panchine di troppo con la sua squadra di club, il Paris Saint Germain: “Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro al massimo. La delusione del Mondiale è ancora fresca e ...

