Advertising

La Gazzetta dello Sport

e Nadal, dunque, si affronteranno nella sfida numero 59 della loro infinita rivalità. La partita Primo set senza storia, con Nole forse ancora più carico per i "buuuu" sentiti all'entrata ...Iga Swiatek sisul tavolone delle prime quattro anche nel '500' di Stoccarda. Non basta ... Belgrado: se è vero che da una parte ci sarà Novak, sopravvissuto a Laslo Djere e assai ... Djokovic si accomoda ai quarti: sarà super sfida con Nadal Il numero 1 al mondo supera in tre set l'argentino Schwartzman, se Rafa batterà Aliassime (assistito da zio Toni) i due si affronteranno nella puntata numero 59 della loro rivalità ...Nole liquida in 3 set il nuovo allievo del suo storico coach Vajda, il tedesco resta in campo quasi 4 ore prima di battere in rimonta Baez al 5° set. Bene gli spagnoli ...