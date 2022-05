Djokovic-Schwartzman in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Novakse la vedrà contro Diegonegli ottavi di finale del. Fino a questa fase il numero uno del mondo ha passeggiato. Decisamente troppo poca la resistenza offerta dal giapponese Nishioka, dallo slovacco Molcan e dallo sloveno Bedene. I primi grattacapi per Nole potrebbero provenire proprio dal piccolo argentino, giocatore che sulla terra (soprattutto quella parigina) non parte mai battuto a priori. ‘El Peque’ si è trovato sotto di due set al secondo turno contro lo spagnolo Munar. Da lì, però, ha alzato decisamente l’asticella, come dimostra lo splendido successo nella sua ultima uscita contro il bulgaro Dimitrov. Le quote sono nettamente sbilanciate dalla parte di, che conduce anche per 5-0 negli scontri diretti. Uno di questi si è ...