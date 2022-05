Disordini della finale Champions? I dubbi sugli “autoctoni illegali” di Saint-Denis… (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – I Disordini precedenti alla finale di Champions League di ieri tra Real Madrid e Liverpool sono già materia di discussione. Oltre 35 minuti di ritardo per dare il via alla sfida, motivati da non meglio precisati “tifosi” che avrebbero tentato l’ingresso con l’aiuto di biglietti falsi. Ma dalla stampa francese, e addirittura da cronisti della Bbc, emergono possibili realtà un po’ più scomode per il mondo sedicente “antirazzista” e multiculturale ad ogni costo. Disordini pre-finale Champions, quello spettro degli immigrati clandestini di Saint-Denis “Saint Denis non è Parigi”, avvisava qualche settimana fa non certo il bianco caucasico per eccellenza, ma Thierry Henry, direttamente a LeFigaro, affermando concetti che, ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag – Iprecedenti alladiLeague di ieri tra Real Madrid e Liverpool sono già materia di discussione. Oltre 35 minuti di ritardo per dare il via alla sfida, motivati da non meglio precisati “tifosi” che avrebbero tentato l’ingresso con l’aiuto di biglietti falsi. Ma dalla stampa francese, e addirittura da cronistiBbc, emergono possibili realtà un po’ più scomode per il mondo sedicente “antirazzista” e multiculturale ad ogni costo.pre-, quello spettro degli immigrati clandestini di-Denis “Denis non è Parigi”, avvisava qualche settimana fa non certo il bianco caucasico per eccellenza, ma Thierry Henry, direttamente a LeFigaro, affermando concetti che, ai ...

