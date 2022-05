DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: Ducati all’attacco, si parte alle 14.00 (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 La griglia di partenza della gara: 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 2. Marco Bezzecchi (Ducati) 3. Luca Marini (Ducati) 4. Johann Zarco (Ducati) 5. Francesco Bagnaia (Ducati) 6. Fabio Quartararo (Yamaha) 7. Aleix Espargarò (Aprilia) 8. Takaaki Nakagami (Honda) 9. Pol Espargarò (Honda) 10. Enea Bastianini (Ducati) 11. Marc Marquez (Honda) 12. Jack Miller (Ducati) 13. Michele Pirro (Ducati) 14. Jorge Martin (Ducati), penalizzato di tre posizioni 15. Miguel OLIVEira (KTM) 16. Brad Binder (KTM) 17. Joan Mir (Suzuki) 18. Alex Marquez (Honda) 19. Remy Gardner (KTM) 20. Darryn Binder (Yamaha) 21. Alex Rins (Suzuki) 22. Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 La griglia dinza della gara: 1. Fabio Di Giannantonio () 2. Marco Bezzecchi () 3. Luca Marini () 4. Johann Zarco () 5. Francesco Bagnaia () 6. Fabio Quartararo (Yamaha) 7. Aleix Espargarò (Aprilia) 8. Takaaki Nakagami (Honda) 9. Pol Espargarò (Honda) 10. Enea Bastianini () 11. Marc Marquez (Honda) 12. Jack Miller () 13. Michele Pirro () 14. Jorge Martin (), penalizzato di tre posizioni 15. Miguel Oira (KTM) 16. Brad Binder (KTM) 17. Joan Mir (Suzuki) 18. Alex Marquez (Honda) 19. Remy Gardner (KTM) 20. Darryn Binder (Yamaha) 21. Alex Rins (Suzuki) 22. Lorenzo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - akasapochanG : RT @FormulaPassion: Segui in diretta con noi la gara del #Mugello! #MotoGP #ItalianGP ???? - FormulaPassion : Segui in diretta con noi la gara del #Mugello! #MotoGP #ItalianGP ???? - Moto_it : Giovanni Zamagni e la redazione di - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Mugello 2022 LIVE: gara in tempo reale Bagnaia e Bastianini vogliono far sognare l’Italia -… -