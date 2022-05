DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: partenza rinviata, bandiera rossa. Piove a catinelle! (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.23 Ora non si potrà fare altro che attendere. 15.21 bandiera rossa! I piloti rientrano ai box, impossibile correre al momento. Sta Piovendo troppo, la pista è allagata in alcuni tratti. 15.19 Continua a Piovere a dirotto. Pista quasi allagata! Così non ci sono le condizioni per gareggiare. 15.18 Si prosegue ancora dietro la Safety Car. In queste condizioni è difficile che si possa gareggiare. 15.17 Le macchine pattinano tanto, continua a Piovere con insistenza. 15.16 GIRO DI FORMAZIONE! I piloti procedono dietro la Safety Car. Ci sono tante pozzanghere in pista. 15.15 La percentuale di pioggia era del 75% per oggi pomeriggio. Le previsioni meteo difficilmente sbagliano…Ora il cielo è davvero ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.23 Ora non si potrà fare altro che attendere. 15.21! I piloti rientrano ai box, impossibile correre al momento. Stando troppo, la pista è allagata in alcuni tratti. 15.19 Continua are a dirotto. Pista quasi allagata! Così non ci sono le condizioni per gareggiare. 15.18 Si prosegue ancora dietro la Safety Car. In queste condizioni è difficile che si possa gareggiare. 15.17 Le macchine pattinano tanto, continua are con insistenza. 15.16 GIRO DI FORMAZIONE! I piloti procedono dietro la Safety Car. Ci sono tante pozzanghere in pista. 15.15 La percentuale di pioggia era del 75% per oggi pomeriggio. Le previsioni meteo difficilmente sbagliano…Ora il cielo è davvero ...

