DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Ferrari davanti, ha smesso di piovere (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 10° giro/77 4?4 il vantaggio di Leclerc su Sainz, che giustamente sta facendo in modo che le Red Bull perdano il più possibile dal compagno di squadra. 10° giro/77 Chi ha già montato le intermedie, per ora non ha pagato l’azzardo, perché le full wet restano più performanti. 9° giro/77 Leclerc al comando con 3?0 su Sainz, 5?1 su Perez e 6?7 su Verstappen. Norris a 13?. I primi quattro stanno tenendo un ritmo nettamente superiore. 8° giro/77 Verstappen fa sapere via radio che la pista si sta asciugando. 8° giro/77 Per il momento chi ha montato le gomme intermedie non guadagna rispetto a chi sta utilizzando le full wet. E’ questione di qualche giro. 7° giro/77 Ora intermedie anche per Vettel e Tsunoda. 7° giro/77 Gasly, Schumacher e Latifi sono i primi che hanno montato gomme ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 10° giro/77 4?4 il vantaggio di Leclerc su Sainz, che giustamente sta facendo in modo che le Red Bull perdano il più possibile dal compagno di squadra. 10° giro/77 Chi ha già montato le intermedie, per ora non ha pagato l’azzardo, perché le full wet restano più performanti. 9° giro/77 Leclerc al comando con 3?0 su Sainz, 5?1 su Perez e 6?7 su Verstappen. Norris a 13?. I primi quattro stanno tenendo un ritmo nettamente superiore. 8° giro/77 Verstappen fa sapere via radio che la pista si sta asciugando. 8° giro/77 Per il momento chi ha montato le gomme intermedie non guadagna rispetto a chi sta utilizzando le full wet. E’ questione di qualche giro. 7° giro/77 Ora intermedie anche per Vettel e Tsunoda. 7° giro/77 Gasly, Schumacher e Latifi sono i primi che hanno montato gomme ...

