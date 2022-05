Dimissioni Vigorito, Mastella: “E’ amareggiato, la città mostri vicinanza” (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo la forte presa di posizione, nella giornata di ieri, del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito con la netta volontà di voler mollare la proprietà del Benevento Calcio e di voler consegnare il titolo sportivo al sindaco di Benevento Clemente Mastella, arrivano le parole del primo cittadino in merito allo striscione esposto all’esterno dello stadio contro Vigorito invitandolo ad andare via. Mastella questa mattina al campo Mellusi a margine dell’iniziativa di solidarietà a favore dei bambini autistici ha detto: “L’ho sentito e ci vedremo nei prossimi giorni. Speriamo che possa eliminare questa patina di amarezza che ha avuto e subito. Lui come tutti coloro che investono capitali, e lo fanno con passione e generosità si affezionano alla città ed ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo la forte presa di posizione, nella giornata di ieri, del presidente del Benevento Calcio, Orestecon la netta volontà di voler mollare la proprietà del Benevento Calcio e di voler consegnare il titolo sportivo al sindaco di Benevento Clemente, arrivano le parole del primo cittadino in merito allo striscione esposto all’esterno dello stadio controinvitandolo ad andare via.questa mattina al campo Mellusi a margine dell’iniziativa di solidarietà a favore dei bambini autistici ha detto: “L’ho sentito e ci vedremo nei prossimi giorni. Speriamo che possa eliminare questa patina di amarezza che ha avuto e subito. Lui come tutti coloro che investono capitali, e lo fanno con passione e generosità si affezionano allaed ...

