Detto e fatto: Martina Caironi si riprende il record mondiale nei 100 metri T63 (Di domenica 29 maggio 2022) Eugene – Martina Caironi lo voleva fortemente, dopo che lo aveva perso durante la finale di Tokyo e per mano della sua compagna di squadra alle Fiamme Gialle e in Nazionale Ambra Sabatini. Se la sfida interna è in atto e con il sorriso e l’amicizia per entrambe, proseguirà probabilmente questa gara gialloverde e azzurra tra le due. E lo ha fatto Martina. L’argento paralimpico ieri sera ha strappato il record mondiale nei 100 metri T63 scendendo a 14.02. un grande tempo di storia e di eccellenza. Alla Diamond League dove mancava Jacobs per infortunio, è stata la stella di Martina a brillare e lo ha fatto con tutto il suo talento. Ha tolto ben 9 centesimi al crono della Sabatini e si è ripresa lo scettro del primato. (foto@Bizzi-Cip) Il ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022) Eugene –lo voleva fortemente, dopo che lo aveva perso durante la finale di Tokyo e per mano della sua compagna di squadra alle Fiamme Gialle e in Nazionale Ambra Sabatini. Se la sfida interna è in atto e con il sorriso e l’amicizia per entrambe, proseguirà probabilmente questa gara gialloverde e azzurra tra le due. E lo ha. L’argento paralimpico ieri sera ha strappato ilnei 100T63 scendendo a 14.02. un grande tempo di storia e di eccellenza. Alla Diamond League dove mancava Jacobs per infortunio, è stata la stella dia brillare e lo hacon tutto il suo talento. Ha tolto ben 9 centesimi al crono della Sabatini e si è ripresa lo scettro del primato. (foto@Bizzi-Cip) Il ...

