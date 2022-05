De Luca carica contro Nato, Zelensky e l'Ucraina: “Anche loro responsabili della guerra” (Di domenica 29 maggio 2022) Il goverNatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, è ospite della puntata del 29 maggio di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, e si sofferma sugli errori commessi dalla Nato che secondo lui avrebbero aggravato la situazione Ucraina: “Non trovo innocenti perché l'iniziativa politica andava presa prima del 24 febbraio, dopo l'invasione la decideranno le armi, i margini per la mediazione sono estremamente ridotti. Abbiamo sentito parole che non hanno incoraggiato un compromesso, Jens Stoltenberg ha parlato di vittoria contro la Russia. L'Europa stessa non ha fatto a mio parere quello che andava fatto prima del 24, bisognava dire che la prospettiva per l'Ucraina non era l'ingresso nella Nato, ma la ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Il goverreregione Campania, Vincenzo De, è ospitepuntata del 29 maggio di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, e si sofferma sugli errori commessi dallache secondo lui avrebbero aggravato la situazione: “Non trovo innocenti perché l'iniziativa politica andava presa prima del 24 febbraio, dopo l'invasione la decideranno le armi, i margini per la mediazione sono estremamente ridotti. Abbiamo sentito parole che non hanno incoraggiato un compromesso, Jens Stoltenberg ha parlato di vittoriala Russia. L'Europa stessa non ha fatto a mio parere quello che andava fatto prima del 24, bisognava dire che la prospettiva per l'non era l'ingresso nella, ma la ...

Advertising

tempoweb : Vincenzo #DeLuca carica contro #Nato, #Zelensky e l’#Ucraina: “Anche loro responsabili della #guerra” #russia… - luca_catone : RT @sbonaccini: E va bene così.. senza parole! La carica dei 90mila spettatori ieri sera a Imola per il ritorno di Vasco Rossi ?????? https:/… - damasco_luca : RT @fra__nce__sco: Se vinci la coppa battendo i più ricchi (PSG), i campioni in carica (Chelsea), i numeri uno del gioco (City) e l'unica s… - luca_vincitore : @matteosalvinimi alla carica sul reddito di cittadinanza per raccattare qualche voto: “Soldi rubati da chi non fa… - mi_prisco : @Luca_Fantuzzi @borghi_claudio Se non si considera una condanna di primo grado squalificante per chi ha una carica… -