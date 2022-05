Dayane Mello e Sofia, domani sarà un giorno speciale per entrambe | Le sue parole (FOTO) (Di domenica 29 maggio 2022) Dayane Mello pronta a godersi un giorno speciale insieme alla sua piccola Sofia: ecco le parole della modella L’amatissima Dayane Mello con la sua brillante carriera sta volando sempre più in alto. Dopo aver partecipato a diversi reality show, da Pechino Express al Grande Fratello, e di recente ha partecipato a La Fazenda nella sua città di origine. In tutti questi anni Dayane è diventata un punto di riferimento per tantissime generazioni. E’ sempre più amata e seguita da milioni di fan in tutto il mondo. Ieri pomeriggio ha trascorso del tempo sull’incantevole Lago di Bracciano per prendere parte all’importante ricevimento della sua migliore amica. Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino si sono finalmente sposati, nella giornata di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)pronta a godersi uninsieme alla sua piccola: ecco ledella modella L’amatissimacon la sua brillante carriera sta volando sempre più in alto. Dopo aver partecipato a diversi reality show, da Pechino Express al Grande Fratello, e di recente ha partecipato a La Fazenda nella sua città di origine. In tutti questi anniè diventata un punto di riferimento per tantissime generazioni. E’ sempre più amata e seguita da milioni di fan in tutto il mondo. Ieri pomeriggio ha trascorso del tempo sull’incantevole Lago di Bracciano per prendere parte all’importante ricevimento della sua migliore amica. Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino si sono finalmente sposati, nella giornata di ...

Advertising

infoitcultura : Sonia Lorenzini e Dayane Mello damigelle perfette alle nozze di Carlotta e Nello - ZottiCecilia : @Saphjra @PhickNewmers Io non l ho vista da nessuna parte...se non l hanno nascosta dentro un baule di Bracciano??..… - NeidyD1 : @ElinaHenao @rosmello_news Ho invitato lle persone a cui tengo dayane mello e Samantha, no sarà andata perché no la… - FerriGraziano : @marcustuita Si vota Dayane Mello - dinapopoleta : @daymelloreal Belíssima per il matrimonio di Carlotta!!! Questa è Dayane Mello!!!!! -