Dante Alighieri, misteri e verità sul "Sommo Poeta" (Di domenica 29 maggio 2022) Parlando di Dante Alighieri gli si attribuisce come data di nascita il 29 maggio del 1265; ma tuttavia, su tale data non esiste certezza estrema. Si tratta di una data presunta; eppure tanti studiosi del "Sommo Poeta" hanno cercato di rintracciare la sua nascita, anche, seguendo le parole che l'autore del capolavoro, la Divina Commedia, scrisse nelle sue opere. Definito il "Sommo Poeta" e padre della letteratura italiana, Dante Alighieri rappresenta uno degli scrittori più stimati nel mondo. Se le sue opere, inestimabile patrimonio letterario, sono conosciute e riconosciute con perizie di dettagli, sulla sua vita aleggia una sorta di mistero che rende la figura del 'Divino Poeta' ancora più affasciante.

