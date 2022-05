“Danni irreparabili”. La terribile minaccia per l'Italia: pronta la sfida tra hacker (Di domenica 29 maggio 2022) Italia ‘terreno' della sfida tra hacker. “30 maggio ore 05.00. Luogo d'incontro - Italia” è il testo del messaggio pubblicato sul profilo Telegram del gruppo di hacker filo-russi Killnet con il quale si preannuncia un possibile attacco informatico in Italia. «Anonimi che siete contro di noi, vi aspettiamo», dice ancora il post in segno di sfida. Il collettivo poi, in un secondo post, si chiede se la Russia ‘supporti' le loro attività. “Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous, saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?”, si chiedono gli hacker, che sono finiti nel mirino di Anonymous dopo l'inizio della guerra in Ucraina. «Vi aspettiamo», è la conclusione del messaggio. ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022)‘terreno' dellatra. “30 maggio ore 05.00. Luogo d'incontro -” è il testo del messaggio pubblicato sul profilo Telegram del gruppo difilo-russi Killnet con il quale si preannuncia un possibile attacco informatico in. «Anonimi che siete contro di noi, vi aspettiamo», dice ancora il post in segno di. Il collettivo poi, in un secondo post, si chiede se la Russia ‘supporti' le loro attività. “Dal momento che faremo un colpo irreparabile ina causa della guerra con Anonymous, saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?”, si chiedono gli, che sono finiti nel mirino di Anonymous dopo l'inizio della guerra in Ucraina. «Vi aspettiamo», è la conclusione del messaggio. ...

