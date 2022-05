Dalla Spagna – Koulibaly più vicino al Barcellona, Pjanic nella trattativa? (Di domenica 29 maggio 2022) Dalla Spagna fanno sapere che Kalidou Koulibaly si avvicina al Barcellona, con l’inserimento di Pjanic nella trattativa. La notizia viene data da Sport che scrive: “Il contratto scade nel 2023 e il Napoli ha già comunicato all’entourage del difensore che è libero di andar via purché ci sia un’offerta vantaggiosa per tutte le parti. Il Barça sa già che per circa 30 milioni di euro potrebbero acquistarlo e sono entrati nell’offerta anche se ci sono diverse squadre italiane molto interessate a firmarlo. Il Barça ha contattato il Napoli circa due mesi fa per chiedere informazioni sulle condizioni. A quel tempo, il club italiano si rifiutò di negoziare mentre stava cercando di rinnovare con il suo giocatore. Ora gli è già chiaro che l’accordo è impossibile e ascolterà le ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022)fanno sapere che Kalidousi avvicina al, con l’inserimento di. La notizia viene data da Sport che scrive: “Il contratto scade nel 2023 e il Napoli ha già comunicato all’entourage del difensore che è libero di andar via purché ci sia un’offerta vantaggiosa per tutte le parti. Il Barça sa già che per circa 30 milioni di euro potrebbero acquistarlo e sono entrati nell’offerta anche se ci sono diverse squadre italiane molto interessate a firmarlo. Il Barça ha contattato il Napoli circa due mesi fa per chiedere informazioni sulle condizioni. A quel tempo, il club italiano si rifiutò di negoziare mentre stava cercando di rinnovare con il suo giocatore. Ora gli è già chiaro che l’accordo è impossibile e ascolterà le ...

