Dalla siccità alla grandine: sequenza drammatica per gli agricoltori bergamaschi (Di domenica 29 maggio 2022) Si procede alla conta dei danni nella campagna bergamasca dopo la forte grandinata che nelle ultime ore ha colpito alcune aree del territorio già duramente provato dalla siccità. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Bergamo con i tecnici che sono al lavoro per stilare un primo bilancio tra le aziende agricole colpite. Da una prima ricognizione – precisa Coldiretti Bergamo – risulta che i chicchi di ghiaccio, che sono arrivati ad essere grandi anche come albicocche, hanno colpito in particolare i comuni dell'hinterland di Bergamo e della bassa pianura. Problemi si registrano sull'orzo in maturazione, sono state triturate le prime foglie di mais ed è stato rovinato il frumento già avanti nella crescita. La soia è stata distrutta e le orticole sono state fortemente danneggiate.

La guerra in Ucraina sta determinando una crisi alimentare mondiale (G. Recchia) ... il Corno d'Africa si è trovato ad affrontare la terza siccità grave nel giro di un decennio. Negli ultimi anni la regione era stata colpita anche da un'invasione di locuste del deserto, dalla ... Dalla siccità alla grandine: sequenza drammatica per gli agricoltori bergamaschi fotogallery Orzo, mais, frumento, soia, orticole: la grandine è uno degli eventi più dannosi in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca