Da Noi a Ruota Libera | anticipazioni puntata di oggi | chi sono gli ospiti di domenica 29 maggio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 maggio 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento imperdibile con ‘Da noi a’, il programma che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori e che vede al timone la conduttrice Francesca Fialdini. La stessa che ancheè pronta ad accogliere in studio tantissimi, che si racconteranno a cuore aperto. Max Giusti torna con Boss in Incognito Da Noi aarriverà come ospite Max Giusti, che è pronto a tornare su Rai 2 con Boss in Incognito, il programma che sbarcherà martedì prossimo in prima serata. Il conduttore avrà il compito di stare in ‘incognito’, di vedere come molti imprenditori portano avanti le loro aziende: ascolterà i dipendenti, lavorerà al suo fianco. Poi alla fine ci sarà ...