Cuda Sio | 6 mln di italiani in ambulatori di otorinolaringoiatria nel 2021

(Adnkronos Salute) - "Nel 2021 6 milioni di italiani - in pratica uno su 10 - è stato visitato in un ambulatorio di otorinolaringoiatria del Servizio sanitario nazionale. Nello stesso anno ci sono stati 230.000 interventi chirurgici, alcuni dei quali ad altissima complessità. Adenoidi e tonsille sono interventi secondari del nostro carnet, quelli più importanti sono ben altri. E ancora: 136.000 nuovi ricoveri e 9.900 nuove diagnosi di tumori testa-collo, con prevalenza maschile (2,5 su 1 il rapporto uomini-donne). E a proposito dei 6 milioni di italiani visitati, si ritiene che possano essere almeno il doppio", considerando quelli "non tracciabili poiché si sono rivolti in strutture private. Numeri importanti, se pensiamo che in Italia abbiamo 6.000 medici otorini, dei quali 2.000 iscritti alla Società ...

