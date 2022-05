Advertising

sportli26181512 : Crotone, UFFICIALE: nuovo esonero per Modesto: Il Crotone si separa nuovamente da Francesco Modesto, protagonista d… - scuroscuroscuro : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Crotone, Modesto sollevato dall'incarico di tecnico - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ? Francesco #Modesto non è più l’allenatore del #Crotone! - psb_original : UFFICIALE - Il Crotone solleva Modesto dall'incarico #SerieB - NewsTuttoC : UFFICIALE - Crotone, Modesto sollevato dall'incarico di tecnico -

Dopo l'amara retrocessione (la seconda consecutiva) in Serie C, la società pitagorica ha allontanato ufficialmente il tecnico di casa. Al suo posto, pronto Lerda, anch'egli in arrivo dalla Pro Vercell ...Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il club ringrazia l'allenatore per ...