(Di domenica 29 maggio 2022) “In diciotto anni di impegno nella protezione civile non avevo mai visto una grandinata così”. Bastano le parole di Giovanni Mussi, presidente dell’associazione “Lo Sparviere” diper capire le dimensioni del disagio causato dal maltempo nelsco ma anche nel Pavese e nella Bergamasca. La mattina dopo le violente precipitazioni che si sono scaraventate in Lombardia nel tardo pomeriggio di sabato, si contano i danni e i sindaci si augurano che sia dichiarato lo stato di calamità per andare incontro ai danni subiti dai loro cittadini. Le macchine con i vetri e la carrozzeria sfondate dallasono centinaia. Decine anche le abitazioni con i vetri rotti o i tetti crollati tra Bagnolosco, Chieve, Capergnanica e. “Nella notte tra sabato e domenica – spiega Mussi – abbiamo fatto ...

Crema e Pavia, la grandine distrugge auto e controsoffitti. Allarme per le coltivazioni e le vigne na pesante grandinata ha colpito la città e non ha risparmiato nemmeno i paesi della cintura. Chicchi grandi come palline da golf sono caduti nella zona di Ombriano e San Carlo oltre che verso Ovest i ...Vari gli interventi dei vigili del fuoco un pò ovunque nella provincia di Cremona anche per piante cadute a causa del forte vento di queste ore Il maltempo era già stato annunciato da parecchi giorni, ...