Covid Toscana: nessun decesso, oggi 29 maggio, 793 nuovi casi, tasso al 9,4% (Di domenica 29 maggio 2022) Restano 10.076 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.170 a Firenze, 834 a Prato, 902 a Pistoia, 654 a Massa Carrara, 945 a Lucca, 1.114 a Pisa, 740 a Livorno, 656 ad Arezzo, 534 a Siena, 388 a Grosseto, 139 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

